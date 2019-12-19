شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة صناعة الملابس: لا يوجد مصنع واحد لإنتاج "الكرافتة" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر محمد المهندس رئيس غرفة صناعة الملابس فى اتحاد الصناعات مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله " إنه لا يوجد مصنع لإنتاج الكرافتة فى مصر"، مرجعا ذلك إلى تعدد الموديلات والأشكال واحتياج صناعة الكرافتة إلى خامات كثيرة وأغلبها مستورد.

وأضاف عبد السلام لـ"الخليج 365"، أن أغلب منتج الكرافتة المتداول فى السوق المصرى حاليا مستورد من الصين، لافتا إلى أن إنشاء مصنع لها يتطلب استثمارات كبير ومكينات ديجيتال متطورة جدا، لذلك يتم استيراد إنتاجها من أكثر من دولة لكن المنتج السائد والغالب فى مصر "صينى".

وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، " زرت مصانع فى إيطاليا لإنتاج الكرافتة فوجدت أن هناك ما بين 2 إلى 3 آلاف موديل منها، لذلك فإن إنشاء مصنع لن يلبى الاحتياجات المختلفة للمستهلك المصرى.

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وتابع، أن تعداد الرجال والشباب بصفة عامة فى مصر يصل لـ 20 مليون مواطن، إذا فرضنا أن نصفهم يرتدي الكرافتة، فإنك مطالب أن تنتج موديلات تكفى وتشبع اذواق هذا العدد.

وعلى جانب آخر، أوضح عبد السلام، أن لدينا مصانع تقوم بإنتاج الكرافتة الخاصة بالأطفال فى المراحل التعليمية المختلفة