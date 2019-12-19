شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء توقع عقود مشروع عدادات ذكية بقيمة 9.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيع عقود مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن تكلفة المشروع تبلغ 9.555 مليار ريال، علماً بأنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع أثراً إيجابياً على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع.

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وبحسب بيان سابق، تتمثل الجهات المنفذة للمشروع في تحالف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للانشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، بالإضافة إلى فرع شركة تشاينا إليكتريك باور اكويبمنت أند تكنولوجي المحدودة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وحققت شركة السعودية للكهرباء، صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال بالربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 4.9 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.