شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بي سي آي" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 27.5 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بقيمة 27.5 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 27.5 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبما نسبته 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، المُقرر تحديده في وقت لاحق.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة المبيعات كما يعود الارتفاع فى صافي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الحالي الى إنخفاض المصرفات العمومية والادارية.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.8%.