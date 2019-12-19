شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدغلف" تعتزم استخدام 120 مليون ريال لإطفاء 50% من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) في اجتماع له الأربعاء على استخدام 82% من الاحتياطي النظامي للشركة لخفض الخسائر المتراكمة بنسبة 47.4%.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إنها ستستخدم 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي البالغ 146.135 مليون ريال، بهدف تغطية خسائر الشركة.

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وأوضحت أن هذا الإجراء سيقلص حجم الخسائر المتراكمة للشركة من 253.03 مليون ريال ما يمثل 31.63% من رأسمال الشركة إلى 133.03 مليون ريال ما يمثل 16.63% من رأسمال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغ 5.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 80 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 16.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 111.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.