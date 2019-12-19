شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم "أرامكو".. "تداول" سابع أكبر الأسواق وزناً في "إم إس سي آي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت أحدث بيانات لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة "إم إس سي آي"، أن عدد الشركات التي يتضمنها مؤشر "إم إس سي آي"السعودي يبلغ 33 شركة، بقيمة سوقية لأسهمها الحرة نحو 171.2 مليار دولار (642 مليار ريال) بنهاية نوفمبر الماضي.

وسيصبح وزن سوق الأسهم السعودية 3% بعد ضم "أرامكو"، إذ يبلغ وزنه الحالي 2.8%، وسيضاف إليها 0.16% هو وزن عملاق النفط السعودي.

وعليه سيصبح وزن سوق الأسهم السعودية "تداول" سابع أكبر الأسواق وزنا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة متفوقاً على جميع أسواق الشرق الأوسط، بحسب "الاقتصادية".

وقبل ضم "أرامكو" يبلغ عدد الشركات في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة 1259 شركة من 26 دولة، بقيمة سوقية للأسهم الحرة 1.41 تريليون دولار.

والدول، هي: الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا والتشيك ومصر واليونان والمجر والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وباكستان وبيرو والفلبين وبولندا وقطر وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتايوان وتايلاند وتركيا والإمارات.

وتتصدر الصين أكبر الأسواق وزنا في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنحو 30.5%، ثم تايوان بـ12.9%، وجنوب إفريقيا بـ11.6%، والهند بـ9.4%.

خامسا تأتي البرازيل بوزن 7.1%، ثم روسيا بـ3.8%، والسعودية ستصبح سابعا بـ3%، وثامنا تأتي المكسيك بـ2.7%، وتاسعا تايلاند بـ2.3%.

ووفق بيانات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، يبلغ عدد الشركات التي يتضمنها مؤشر MSCI السعودي 33 شركة، بقيمة سوقية لأسهمها الحرة نحو 171.2 مليار دولار (642 مليار ريال) بنهاية نوفمبر الماضي، تشكل الـ33 شركة نحو 85% من القيمة السوقية للأسهم الحرة للأسهم السعودية إجمالا قبل إدراج شركة أرامكو السعودية.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت عدداً من الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها مع إدراج أرامكو.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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