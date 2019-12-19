شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية تصدر 606 ألف تأشيرة عمل خلال 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 606.4 ألف تأشيرة.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استحوذت التأشيرات المستخرجة للقطاع الخاص النسبة الأعلى بـ57.2% من إجمالي التأشيرات الصادرة، حيث بلغ عددها 348.8 ألف تأشيرة عمل.

وبلغ عدد التأشيرات التي استخرجت للأفراد 240.78 ألف تأشيرة عمل، وبنسبة تقدر بنحو 39.7%. ويقدر عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية 16.76 ألف تأشيرة عمل، بحسب "الاقتصادية".

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وشكلت التأشيرات المستخرجة لاستقدام الذكور النسبة الأعلى بـ82.7%، حيث بلغ عددهم 497.6 ألف تأشيرة، مقابل 108.77 ألف تأشيرة للإناث خلال الفترة نفسها.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.