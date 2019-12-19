شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تؤكد على بنوك السعودية عدم الاستقطاع من بدل غلاء المعيشة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر بها أمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020.

وأكدت المؤسسة في تعميم على موقعها الإلكتروني على البنوك والمصارف استمرار عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة المشار إليها أعلاه بأي شكلٍ من الأشكال.

وأشارت إلى أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

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ودعت مؤسسة النقد كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه في وقت سابق، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية، حتى نهاية عام 2020.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر مطلع الشهر الجاري، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).