شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية تستعد لتطبيق مرحلة جديدة من برنامج حماية الأجور والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميا في مرحلته الـ 14 اعتبارا من 1 فبراير2020.
ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج في هذه المرحلة على المنشأة التي تزيد عمالتها عن 20 عاملا، بحسب بيان لوزارة العمل.
ويهدف البرنامج إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (السعوديون والوافدون)، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
ويساعد البرنامج في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور المحددة، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
يذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.
وأطلقت وزارة العمل، في يناير 2018، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
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