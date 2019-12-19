شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاركة ريت" ينضم لمؤشر "فوتسي إبرا للصناديق العقارية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة مشاركة المالية، عن انضمام صندوق مشاركة ريت إلى مؤشر (فوتسي إبرا العالمي للصناديق العقارية).

وتوقعت الشركة في بيان لـ"تداول" أن يظهر أثر ذلك في إقبال المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستزيد من قاعدة المستثمرين في الصناديق المنضمة إلى المؤشر بشكل خاص.

يشار إلى أن الصندق أتم في نوفمبر الماضي إجراءات تحويل مشروع الخرج بلازا التابع للمحفظة العقارية للصندوق من مشروع حق انتفاع إلى ملكية حرة.