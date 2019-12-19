شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. مجلس وزراء "أوابك" يجتمع بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد مجلس إدارة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والتي تضم 11 دولة عربية، الـ 103 على مستوى المندوبين في الكويت يوم الأحد المقبل.

وسيعقد الاجتماع برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء الطاقة والبترول بالدول الأعضاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ويناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة أبرزها مناقشة وإقرار مشروع ميزانية الأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2020.

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وسيتضمن الاجتماع متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وسيسبق اجتماع مجلس وزراء المنظمة الاجتماع رقم 155 للمكتب التنفيذي وسيعقد اليوم الخميس في الكويت ويستمر يومين، وهو مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.

يشار إلى أن منظمة "أوابك" كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، أنشئت بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها بمدينة بيروت في 9 يناير 1968، بين كل من السعودية والكويت وليبيا، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.

وتضم المنظمة 11 دولة عربية وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، العراق وسوريا.