شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض بشكل هادئ ليتحرك دون حاجز 0.9800، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.9712.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9836 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9750 والمقاومة 0.9840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 19-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.