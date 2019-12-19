شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض بشكل هادئ ليتحرك دون حاجز 0.9800، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.9712.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9836 والثبات فوقه من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9750 والمقاومة 0.9840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط