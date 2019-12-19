شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل صاعد بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار زيارة مستوى 0.7015، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 0.6670.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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