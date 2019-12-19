شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول الاختراق – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 65.40 ويحاول تأكيد الثبات فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 68.95.
نشير إلى أن اختراق 66.30 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما يمثل الثبات فوق 64.10 شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.10 والمقاومة 67.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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