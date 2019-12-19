الاقتصاد

النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع ويبدأ محاولات لاختراق مستوى 60.90، معززاً التوقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 62.30.

 

القنوات الصاعدة تستمر بحمل السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 60.20 يعتبر عامل سلبي سيضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط الذي تصل أهدافه إلى 58.45 وقد تمتد إلى 57.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا