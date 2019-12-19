شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع ويبدأ محاولات لاختراق مستوى 60.90، معززاً التوقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 62.30.

القنوات الصاعدة تستمر بحمل السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 60.20 يعتبر عامل سلبي سيضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط الذي تصل أهدافه إلى 58.45 وقد تمتد إلى 57.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد