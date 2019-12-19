الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 19-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لخط الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، حيث يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع في الشراء ليدعم قوة المقاومة الحالية، مما يبقي على السعر محصوراً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 16.96 والمقاومة 17.10.
وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتمكّن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة، مع التذكير بأن اختراق المقاومة سيقود السعر للتعافي وزيارة مستوى 17.60 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 16.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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