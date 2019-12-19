شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار ضيق – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب في مسار ضيق مستقراً حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستويات 1462.00 ثم 1447.00 كمحطات سلبية أولية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1489.00 سيوقف الاتجاه الهابط المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1485.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط