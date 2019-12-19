شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينجح بالكسر – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بكسر مستوى 1.3155 وأنهى تداولات يوم أمس دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.3015.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3155 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لبدء محاولات تعافي جديدة وإيقاف الضغط السلبي الحالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط