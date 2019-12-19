شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار مقابل الين – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية يوم أمس، ليبقى مستقراً قرب مستوى 109.33، محافظاً على ثباته فوقه، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 110.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد