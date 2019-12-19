شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بهدوء – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2920، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.
يجب الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.2736 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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