شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بالتعافي – تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ليبتعد عن مستوى 1.1108، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.1180 ثم 1.1280، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1.1108 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1230
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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