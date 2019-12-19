شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1114، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1133، بينما حقق الأدنى له عند 1.1113.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.1 مقابل 10.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 122$ مليار مقابل 128$ مليار خلال الربع الثاني الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري من والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 252 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,667 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 2.1% إلى 5.44 مليون منزل مقابل ارتفاع 2.2% عند 5.46 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.