شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.08% لتتداول عند مستويات 60.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.86$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.93$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير فقد تراجعت 0.08% لتتداول عند 66.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.19$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 66.17$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.33 مقارنة بالافتتاحية عند 97.40.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.1 مقابل 10.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 122$ مليار مقابل 128$ مليار خلال الربع الثاني الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري من والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 252 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,667 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 2.1% إلى 5.44 مليون منزل مقابل ارتفاع 2.2% عند 5.46 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز بواقع 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 13 من الشهر الجاري مقابل فائض 0.8 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 1.5 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 446.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت الثلاثاء الماضي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني/يناير المقل من النفط الصخري بنحو 30 ألف برميل يومياً إلى نحو 9,135 ألف برميل يومياً، وذلك وسط التوقعات بارتفاع مستويات إنتاج الحقول السبعة الرئيسية في أمريكا أكبر منتج ومستهلك للنفط في عالمياً، وخفض الإدارة توقعاتها لأسعار النفط للعام المقبل 2020 إلى 60$ للبرميل من 64$ للبرميل للعام الجاري.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين أن واردات أكبر مستورد للنفط في العالم ارتفعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.13 مليون برميل يومياً مقابل 10.72 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومقارنة بنحو 9.61 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا وقد بلغ متوسط واردات الصين من النفط خلال الإحدى عشرة شهراً الأولى من هذا العام 10.09 مليون برميل يومياً وذلك بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت بيانات الإدارة ارتفاع واردات الصين النفطية من المملكة العربية السعودية 76.3% إلى 1.98 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تزايد الطلب من مصاف جديدة في الصين، وجاء ذلك قبل أن نشهد البيانات التي أفادت بارتفاع صادرات المملكة من النفط خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 7.06 مليون برميل يومياً من 6.67 مليون برميل يومياً في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر عن كون بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخراً على سلع وبضائع الاتحاد الأوروبي التي تقدر بما قيمته 7.5$ مليار، وذلك بهدف خفض العجز التجاري مع الاتحاد، موضحاً أن العجز التجاري مع أوروبا قد يسجل خلال العام الجاري 2019 نحو 180$ مليار وأن أمريكا بحاجة إلى إيجاد وسائل من أجل بيع المزيد من سلعها وبضائعها إلى القارة الأوروبية.

ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه مؤخراً لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستبعد بعد فكرة فرض رسوم على السيارات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على الرغم من محاولة الطرفين التوصل إلى تسوية حيال العجز التجاري التي يقع في صالح الاتحاد الأوروبي، ونود الإشارة لكون تلك التصريحات قد عززت القلق حيال تفاقم الحرب التجارية بين واشنطون وبروكسل.

وفي سياق أخر، فقد صرح الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر الثلاثاء الماضي بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى الصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما أيضا الثلاثاء برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 667 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في ثمانية أسابيع، ويأتي ذلك بعد أن أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.