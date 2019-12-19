شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية والأنظار على بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية عقب تفوق بيانات النمو للربع الثالث وتقلص العجز في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي في نيوزيلندا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة إلى 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 5.3%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 39.9 ألف مقابل تراجع 24.8 ألف في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 15.0 ألف.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى الكشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان عقب انقضاء فعليات اجتماع البنك المركزي الياباني والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10% مع المضي قدماً في التحفيز ضمن الجهود الرامية لتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.22% ليخسر 3.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,734.61، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.30% ليخسر هو الأخر 71.76 نقطة ويصل إلى المستوى 23,862.67.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.19% ليخسر 7.74 نقطة ويصل إلى المستوى 4,025.04، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.14% ليخسر هو الأخر 4.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,012.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.56% ليخسر 155.73 نقطة ويصل إلى المستوى 27,728.48، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 1.00 نقطة ويصل إلى المستوى 2,193.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.86% ليربح 97.83 نقطة ويصل إلى المستوى 11,427.39، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.15% ليخسر 10.32 نقطة ويصل إلى المستوى 6,841.10.