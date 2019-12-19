شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الأثاث: ارتفاع إنتاج الأثاث إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حلمى رئيس غرفة الأثاث، أن هناك تراجع كبير فى واردات الأثاث نتيجة زيادة القدرات الإنتاجية للمنتج المحلى، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى ارتفع إلى 28 مليار جنيه خلال 2019 فى ظل زيادة القدرات التنافسية لمنتجات الأثاث المصرى.

وطالب حلمى، خلال تصريحات خاصة، بضرورة عمل حملات إعلامية وترويج ضخم لمبادرة اشترى المصرى، وذلك لتشجيع الصناعة، وعودة المواطن للطلب على المنتجات، وتغيير ثقافة أن المستورد دائما أفضل من المنتج المحلى.

وكانت صادرات الأثاث تراجعت خلال الفترة من (يناير- أغسطس) بنسبة 24%، لتسجل نحو 174 مليون دولار مقابل 227 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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كشف التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى للأثاث، أن صادرات القطاع خلال الـ 8 أشهر الأولى هبطت للسنة الثالثة على التوالى، حيث سجلت 273 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 مقابل 262 مليون دولار 2016.

أوضح انخفاض صادرات الأثاث بنسبة 44% خلال شهر أغسطس الماضى لتسجل، 12.7 مليون دولار مقابل 22.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما تراجعت خلال يوليو الماضى إلى 21.8 مليون دولار مقابل 25.2 مليون دولار.