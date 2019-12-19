شكرا لقرائتكم خبر عن "نص مليون جنيه" حد أدنى لرأس المال لإنشاء مطعم سياحى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضوابط جديدة للحصول على ترخيص لمطعم سياحى طالبت بها غرفة المنشآت السياحية، وأكدت أنها تصب في صالح مستويات المطاعم السياحية في مصر، لتكون في مستوى عالى يليق بالمكانة السياحية وتضمن جودة الخمات التي يتلقاها السائح خلال فترة تواجده.

وقالت غرفة المنشآت السياحية أن جمعيتها العمومية أوصت لوزارة السياحة، بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيـزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء ،والأقصر، والإسكندرية"، إلا للمنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، وأكدت أن ذلك حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وبقطاعات الوزارة الأخرى.

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أضاف المصرى أن المجلس رغم المعوقات التى تواجه القطاع السياحى، يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الارتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.

ولفت إلى أن المجلس قام بعرض المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية على مجلس النواب، فضلاً عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية، والرى، والزراعة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر، لتوضيح رؤية الغرفة، والتأكيد على عدم دستورية و قانونية العديد من الإجراءات التى تتخذها هذه الجهات، إلى جانب ما تدعو الغرفة من إجراءات أخرى لتقديم التسهيلات والتيسيرات لأدائها لأعمالها بما يخدم السياحة المصرية .