شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستفيد من بعض الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سابك (2010) الارتفاع في آخر جلساته، ليستفيد السهم من دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 1.20 نقطة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل يتداول بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 90.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 84.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.40 ومستوى المقاومة 93.90.