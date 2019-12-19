شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يختبر خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع ارتفاع محدود في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.39% بما يعادل 0.26 نقطة، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 10.12، طيلة ثبات المقاومة 11.88.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.88.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة للتأمين يختبر خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 19-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.