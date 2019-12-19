شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتحدة للتأمين (8190) في آخر جلساته، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.71% بما يعادل 0.14 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8.68 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.26.