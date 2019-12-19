شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وليستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.55 نقطة، ووسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، مع ارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 42.25، ليستهدف مستوى المقاومة 46.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.50 ومستوى المقاومة 44.75.
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