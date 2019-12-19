شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 16.50، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.26% بما يعادل 0.54 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 17.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.70.