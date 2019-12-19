شكرا لقرائتكم خبر عن ساب تكافل يعلن استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ساب تكافل (8080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 0.22 نقطة، ويشهد السهم ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 15.80.
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