شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سايكو (8100) للجلسة الثالثة على التوالي، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 0.16 ريال، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 10.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.18 ومستوى المقاومة 10.92.
كانت هذه تفاصيل خبر سايكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 19-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.