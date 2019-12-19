شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سايكو (8100) للجلسة الثالثة على التوالي، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 0.16 ريال، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 10.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.18 ومستوى المقاومة 10.92.