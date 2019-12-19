شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هاجم سهم اتحاد الخليج (8120) في آخر جلساته مستوى المقاومة المحوري 12.56، وعلى إثر ثبات هذا المستوى ارتد السهم انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 2.52% بما يعادل 0.30 نقطة، فهذه المقاومة 12.56 يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 16.68 إلى 10.02)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 13.35 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.72 ومستوى المقاومة 13.00.
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