شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاهلى للتكافل (8130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.04% بما يعادل 0.48 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 23.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.00.
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