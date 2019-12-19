شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.6590 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6589، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6592، بينما حقق الأدنى له عند 0.6577.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد النيوزلندي الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث مع صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 2.1% في القراءة السنوية السابق للربع الثاني.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 753 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,039 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلتاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 700 مليون دولار نيوزيلندي، وجاء ذل مع ارتفاع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتراجع الواردات دون التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 122$ مليار مقابل 128$ مليار خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.1 مقابل 10.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري من والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 252 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,667 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 2.1% إلى 5.44 مليون منزل مقابل ارتفاع 2.2% عند 5.46 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.