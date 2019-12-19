شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدلات البطالة في استراليا خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة إلى 5.2% مقابل 5.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين الني أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 39.9 ألف مقابل تراجع 24.8 ألف في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 15.0 ألف.

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