شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقترب من مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً هي الرابعة على التوالي بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 56.04 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير. تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8084.89، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8316.25. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8167.94 ومستوى المقاومة 8316.25. Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 173 عدد أسهم الشركات الخاسرة 15 عدد أسهم الشركات الثابتة 7 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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