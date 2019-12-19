شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص عجز الميزان التجاري النيوزيلندي خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 753 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1,039 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 1,013 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 700 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى 5.23 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.01 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من 5.03 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 5.10 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات انخفاضاً إلى 5.98 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 6.05 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 5.80 مليار دولار نيوزيلندي.