- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الاقتصاد النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 0.7% مقابل 0.1% والتي عدلت من نمو 0.5% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على توقعات المحللين التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%.
وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.3% مقابل نمو بنسبة 2.1% في القراءة السنوية السابق للربع الثاني، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسارع نمو الاقتصاد النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.