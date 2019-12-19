الاقتصاد

تسارع نمو الاقتصاد النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال الربع الثالث

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 0.7% مقابل 0.1% والتي عدلت من نمو 0.5% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على توقعات المحللين التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%.

 

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.3% مقابل نمو بنسبة 2.1% في القراءة السنوية السابق للربع الثاني، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة.

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