شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، على تباين، وسط تفاؤل للمستثمرين حيال النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 25.74 نقطة، ما نسبته 0.09 في المائة، ليصل عند مستوى 28241.42 نقطة، فيما فقد (ستاندرد اند بورز 500 ) بنسبة 0.04 في المائة، ما يعادل 1.23 نقطة، ليغلق عند مستوى 3191.29 نقطة.

وارتفع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 4.38 نقطة، ما نسبته 0.05 في المائة، لينهي تداولاته عند مستوى 8827.74 نقطة.