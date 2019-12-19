شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 29.30 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 30 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة طويلة الأجل، والذي يقترب السهم من الحد العلوي لها، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى اول في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28 بينما مستوى المقاومة هو 29.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط