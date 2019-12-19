شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 46.50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم الهام عند 44 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.3 بينما مستوى المقاومة هو 46.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط