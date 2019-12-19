شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 72.50 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 74 فلس كمستوى اول ثم 78 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 70 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.50 بينما مستوى المقاومة هو 73.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد