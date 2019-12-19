شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أركان الكويت العقارية (ARKAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 90 فلس، حيث سجل ارتفاع بلغ خلال جلسة امس الأربعاء عند مستوى 89.90 فلس، ثم تراجع ليغلق عند مستوى 85.50 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 82 فلس كمستوى اول ثم 73 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 84.0 بينما مستوى المقاومة هو 87 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط