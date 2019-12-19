شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره التي بدأها منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس امس الأربعاء عند مستوى 46.40 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب مام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى اول ثم 42 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.4 بينما مستوى المقاومة هو 47 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط