شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 34.50 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث استهل الجلسة عند مستوى 35.10 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 32 فلس كمستوى اول ثم 28 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.2 بينما مستوى المقاومة هو 36 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط