شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 39.70 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 36.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.3 بينما مستوى المقاومة هو 40.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط