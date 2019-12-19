شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل مرة أخرى ليغلق عند مستوى 8.20 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 9 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يشير الى استمرار الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 7 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.9 بينما مستوى المقاومة هو 8.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط