شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يعوض خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6828 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 6750 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع محاولة المؤشر الوصول لمستوى المقاومة 7000 نقطة، اما في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى 6550 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,800 وبين مستوى المقاومة هو 6,857 نقطة