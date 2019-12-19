شكرا لقرائتكم خبر عن «سامبا» يطلق بطاقة سامبا Unlimited الائتمانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق سامبا بطاقته الائتمانية الجديدة المخصصة لمنح عملائه التميز اللا محدود، مع توفيرها لحاملي البطاقة خاصية الاسترداد النقدي في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة بغرض الشراء.

بطاقة «سامبا Unlimited الائتمانية»، صممت وفقا لعدد من الأبحاث والرؤى التسويقية المكثفة، لتتيح لكافة مستخدميها الاسترداد النقدي بنسبة 1.5٪ من مجمل مشترياتهم الشهرية، الأمر الذي يجعل من البطاقة رفيقا مثاليا للمتسوقين المتطلعين لمضاعفة مكافآتهم الائتمانية.

إلى جانب المزايا السابقة، فإن البطاقة الائتمانية الجديدة تأتي معززة بعالم من الامتيازات غير الاعتيادية واللامحدودة المقدمة من بطاقات سامبا الائتمانية، هذا إلى جانب مزايا السفر وأسلوب الحياة الذي تتضمنه البطاقة، مع تعزيز كافة ذلك بتغطية تأمينية تلقائية، بما في ذلك التأمين الطارئ، وأثناء السفر لأي مكان من العالم.

وقد أوضح معن الكهموس رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في سامبا قائلا: «منذ انطلاقتها، دأبت مجموعة سامبا المالية على وضع عملائها دوما في مركز اهتمامها، وما بطاقة سامبا Unlimited الائتمانية إلا مثال آخر لما يقدمه سامبا لعملائه وأخذهم بعين الاعتبار، مع يقيننا التام بأن هذه البطاقة سيتردد صداها بقوة مؤثرة لدى عملاء سامبا، بالنظر لكمية الفوائد العظيمة التي سيحصلون عليها جراء استخدامهم لها، هذا من جهة، من جهة أخرى يظهر هذا المنتج الجديد مدى التزام سامبا بالابتكار المتواصل لتحسين عروض منتجاته على النحو الذي يحقق تطلعات عملائه، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز مكانة سامبا بوصفه أحد أبرز البنوك الرائدة في مجال البطاقات الائتمانية في المملكة».

في الإطار ذاته، أعرب جي كيه خليل مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين عن سعادته بمشاركة سامبا إطلاق منتج آخر بالغ التميز في المملكة؛ كونه صمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء في المملكة. هذا بالإضافة إلى ما تقدمه بطاقة سامبا Unlimited الائتمانية من مزايا تنافسية على صعيد الاسترداد النقدي، وما توفره كذلك من مدى واسع من امتيازات أسلوب الحياة اليومية لحامليها، مما يعزز التزامنا بجعل الإنفاق اليومي بسيطا، وآمنا، ومجزيا.